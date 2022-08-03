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Temmuz ayında ihracat rekoru! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yıllık yüzde 13,4 artarak 18,6 milyar dolar oldu

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Giriş: 03.08.2022 15:55
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı. Bakan Muş, "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır." ifadelerini kullandı.
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