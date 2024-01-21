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TBMM'de yoğun mesai! Emekliye ek zam teklifi gündemde

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 18:48
Son dakika haberine göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltiliyor. İşverene asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılırken, sigorta primi desteği 2 yıl uzatılıyor.
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