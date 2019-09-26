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26.09.2019

Taşıt kredilerinde yeni kampanya! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? |Video

Son dakika haberi: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası otomotiv için özel taşıt kredisi paketlerini açıkladı. Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Peki Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? Taşıt kredisi alma şartları nedir? Kampanyadan yararlanabilmek için son tarih ne zaman?

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

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