Tarladan sofraya fiyat farkı! Hale yapılan yolculukta fiyatlar nasıl değişti?

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışlar gündemin önemli konularında biri. Tarladan sofraya gelene kadar hale uğrayan ardından marketlerden tüketicinin evine giren ürünlerdeki fahiş farklar tepki çekiyor. A Haber ekipleri de tarla-hal-market üçgenindeki değişimi ekranlara taşıdı. Peki sebze ve meyve fiyatları tarladan sofraya gelene kadar neden katlanıyor? Tarladan hale yapılan yolculukta fiyatlar nasıl değişti? Marketlerde fiyatlar neden yüksek? İşte tüm detaylar…

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