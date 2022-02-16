16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Tarladan sofraya fiyat farkı! Hale yapılan yolculukta fiyatlar nasıl değişti?

Tarladan sofraya fiyat farkı! Hale yapılan yolculukta fiyatlar nasıl değişti?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2022 09:54
Güncelleme:16.02.2022 10:32
Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışlar gündemin önemli konularında biri. Tarladan sofraya gelene kadar hale uğrayan ardından marketlerden tüketicinin evine giren ürünlerdeki fahiş farklar tepki çekiyor. A Haber ekipleri de tarla-hal-market üçgenindeki değişimi ekranlara taşıdı. Peki sebze ve meyve fiyatları tarladan sofraya gelene kadar neden katlanıyor? Tarladan hale yapılan yolculukta fiyatlar nasıl değişti? Marketlerde fiyatlar neden yüksek? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elektrik faturaları düşecek mi?
Elektrik faturaları düşecek mi?
3600 ek gösterge buluşması
3600 ek gösterge buluşması
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak?
Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak?
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Tarladan sofraya fiyat farkı!
3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün!
3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün!
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
Zincir marketlerin KDV oyunu!
Zincir marketlerin KDV oyunu!
Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru...
Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru...
5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı
"5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı"
Altın dönüşümlü hesap nedir?
Altın dönüşümlü hesap nedir?
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Daha Fazla Video Göster