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Tarla-market arasında uçurum! Domates fiyatı markette 5 kat fazla

A Haber
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Giriş: 22.07.2022 08:41
Üretici fahiş fiyat artışına tepki gösteriyor. Öyle ki domates fiyatı tarladan markete 4-5 kata çıkıyor. Peki domates fiyatı tarladan markete giderken neden 4-5 kata çıkıyor? Tarladan markete domates fiyatında uçurumun nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan TARKOP Genel  Başkanı Mehmet Özkurnaz anlattı.
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