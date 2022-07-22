22 Temmuz 2022, Cuma
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Tarla-market arasında uçurum! Domates fiyatı markette 5 kat fazla
Üretici fahiş fiyat artışına tepki gösteriyor. Öyle ki domates fiyatı tarladan markete 4-5 kata çıkıyor. Peki domates fiyatı tarladan markete giderken neden 4-5 kata çıkıyor? Tarladan markete domates fiyatında uçurumun nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan TARKOP Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz anlattı.