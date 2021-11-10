Tarım sektörü devlet desteği ile büyüyor! 2022’de tarıma 25,8 milyarlık destek

Türkiye'de son 19 yılda her alanda olduğu gibi tarıma da büyük destek verildi. Öyle ki 2022 yılı tarım bütçesi 64 milyar 653 milyon lira olarak açıklanırken tarımsal destek miktarı ise 25,8 milyar lira olarak belirlendi.

2002'de tarımsal destek ödemesi 1 milyar 868 milyon lira iken 2022'de tarımsal destek ödemesi 25,8 milyar liraya çıktı.

Destekleme bütçesinden en yüksek payı 7 milyar 620 milyon lirayla hayvancılık aldı. Onu mazot ve gübre desteklerinin de içinde bulunduğu 7 milyar 300 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri, 5 milyar 475 milyon lirayla fark ödemeleri ve 1 milyar 924 milyon lirayla tarım sigortası destekleme hizmetleri izledi.