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TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ YAYILIYOR! Mini marketler açılmaya başlandı

A Haber
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Giriş: 02.12.2022 10:21
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yayılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla mini marketler açılmaya başlandı. Ayrıntıları Samsun'dan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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