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Tahıl koridoru nasıl olacak? Hangi Rotalar kullanılacak?

A Haber
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Giriş: 08.06.2022 11:37
Rusya- Ukrayna savaşından sonra hem gıda hem de enerji krizi patlak verdi. Rusya’ya karşı çeşitli yaptırımlar uygulayan Batı ise gıda krizinin tam göbeğinde yer alıyor. Öyle ki Ukrayna’da limanlarında bekleyen 22 milyon ton tahıl Avrupa’nın adeta umudu olmuş durumda. Gıda krizini çözmek için Türkiye devreye girdi. Bugün Rusya ve Türkiye, Ankara’da kritik bir temas kuracak. Gözler yapılacak görüşmeden. Peki tahıl koridoru nasıl olacak? Tahıl koridorunun rotaları nasıl olacak? Gelişmeleri A Para Dış Haberler Müdürü Bora Balar aktardı.

DÜNYADAKİ BUĞDAY İHRACATINDAKİ PAYI

Rusya: yüzde 11

Ukrayna: yüzde 3

Avrupa'nın ''ekmek sepeti'' olarak da adlandırılan Ukrayna dünyanın en büyük 7'nci buğday ihracatçısı dünya buğday ihracatında Rusya lider.

İŞTE OLMASI MUHTEMEL ROTALAR!

1- Rotalardan en kolay ve ucuzu Belarus üzerinden olan. Tahıl Belarus üzerinden Baltık ülkelerinin limanlarına sevk edilecek, oradan da tüm dünyaya gönderilebilecek. Ancak bunun için Belarus'a yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor.

2- Putin, ikinci rotanın ise mayınlardan temizlenmesi halinde Ukrayna limanları olabileceğini kaydetti. Buradan Romanya ve Polonya'ya ulaşılacak.

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