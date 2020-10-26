Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykot boşa çıktı! İlgi arttı

Suudi Arabistan'da Türk mallarının yasaklanması çağrısı halkta karşılık bulmadı. Suudi Genel İstatistik Dairesi verilerine göre Türkiye'den ithalat Ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla arttı.

Suudi Arabistan'da bazı kesimlerin Türk mallarına boykot çağrısı geri tepti.

İngiliz medyasına göre, Türk mallarına ülkedeki ilgi azalmadı, aksine arttı. Habere göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla arttı. Türkiye'den ithalat Temmuz'da 693,4 milyon riyal düzeyindeydi. Ağustos'ta bu rakam, 833,6 milyon riyale yani 222,28 milyon ABD dolarına yükseldi.

Suudi Arabistan'da sosyal medyada bir süredir Türk mallarına boykot çağrısı yapan etiketler paylaşılıyor.

Özellikle bazı görüntülerde üzerinde Türk bayrağı olan ürünler yakılmış, Türk ürünlerinin alınmaması için çağrıda bulunulmuştu.