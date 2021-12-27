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STK’lar fiyat indirimi için harekete geçti! Peş peşe indirim çağrıları geldi

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Giriş: 27.12.2021 09:17
Kurdaki düşüşün etiketlere yansıması için sivil toplum kuruluşları ve sendikalar harekete geçti. TÜRK-İŞ, 81 ile fahiş fiyatların bildirilmesi için genelge gönderirken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ise üyelerine indirim çağrılarını yineledi.
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