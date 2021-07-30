Staj yapan anneye erken emeklilik! Kimler yararlanıyor?

Pandemi döneminde devletin verdiği destekler giderek artarken ekonomi alanından kritik adımlar Merkez Bankası tarafından atılmaya devam ediyor. Hem sosyal hem iktisadi hayatı korumak için mücadele devam ediyor. Öte yandan staj yapan anneler için erken emeklilik imkanı var. Staj yapan anne nasıl erken emekli olur? Bu haktan kimler yararlanıyor? Bu haklar neler kazandırıyor? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN