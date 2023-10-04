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SSK- Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 10:49
En düşük emekli maaşı için çalışmalar hızlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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