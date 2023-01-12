12 Ocak 2023, Perşembe
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Sözleşmeliye kadroda kapsam genişliyor! İşte hak kazanacak yeni meslek grupları! Faruk Erdem A Haber'de açıkladı
Asgari ücret sonrasında emekli ve memur zamlarına yönelik atılan adımların ardından sözleşmeli personele verilecek kadroya ilişkin teklif bugün TBMM'ye sunulacak. Kritik yasa teklifini A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sözleşmeli personele verilecek kadroda kapsamın genişletileceğini açıkladı. Kadro verilecek yeni meslek gruplarını tek tek sayan Erdem "Bunun hemen arkasından da 300 bin mevsimlik işçiye de kadro verilecek." ifadelerini kullandı. Peki hangi personele kadro verilecek? İşte sözleşmeliye personele kadronun detayları...