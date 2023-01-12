12 Ocak 2023, Perşembe
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Sözleşmeliye kadro bugün TBMM’de
Sözleşmeli kadro düzenlemesi bugün Meclis'e geliyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde neler var? Sanatçılar da kapsama alınacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.