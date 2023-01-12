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Sözleşmeliye kadro bugün TBMM’de

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 10:12
Sözleşmeli kadro düzenlemesi bugün Meclis'e geliyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde neler var? Sanatçılar da kapsama alınacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.
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