Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs devrildi! 2'si ağır 16 yaralı

Aksaray-Nevşehir kara yolunda Avanos'tan Sultanhanı'na turist taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Alayhan köyü yakınlarında meydana gelen kazada Brezilya, Kosta Rika ve Tayvan uyruklu turistlerin de aralarında bulunduğu 16 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.