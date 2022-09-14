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Sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı

A Haber
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Giriş: 14.09.2022 11:14
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 10.30 itibarıyla İlk Evim İlk İş Yerim projesine 92 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Bakan Kurum bugün projeninin detaylarını gazetecilere anlatacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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