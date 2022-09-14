14 Eylül 2022, Çarşamba
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Sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 10.30 itibarıyla İlk Evim İlk İş Yerim projesine 92 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Bakan Kurum bugün projeninin detaylarını gazetecilere anlatacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.