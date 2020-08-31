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Son dakika: Uzman isimler 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi: Önümüzdeki dönem için pozitif sinyal

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Giriş: 31.08.2020 10:46
Güncelleme:31.08.2020 10:47
Son dakika haberi... TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını açıkladı.Türkiye ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü. Peki bu rakamlar ne ifade ediyor? A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, Stratejist Cüneyt Paksoy ve Akademisyen Prof. Dr. Abuzer Pınar, açıklanan 2. çeyrek büyüme rakamlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını açıkladı.Türkiye ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü. Peki bu rakamlar ne ifade ediyor? A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, Stratejist Cüneyt Paksoy ve Akademisyen Prof. Dr. Abuzer Pınar, açıklanan 2. çeyrek büyüme rakamlarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İşte açıklamalardan satır başları;

TÜRKİYE EN AZ HASARLA ATLATIYOR

A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner: Rakamları şöyle değerlendirmek lazım. 2. Çeyrek tam olarak aslında evlere kapandığımız dönem pandeminin olduğu süreci gösteriyor. Bütün dünyada pandemi etkisi var tüm dünyayı sarsmış durumda Türkiye bu noktada pandemiyi daha az hasarla atlatıyor bunu net bir şekilde görüyoruz.

RAKAMLAR ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN UMUT VERİCİ

Göründüğü gibi 9.9'la pandemiyi en az hasarla atlatmış ülke konumundayız. Çünkü Almanya yüzde 11.7, AB yüzde 14.4, ABD yüzde 31.7 daraldı. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin yüzde 31.7 daraldığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin yüzde 9.9 daralması aslında pandemiyi en az hasarla atlatan dönemden geçtiğini göstermiş oluyor. Bu rakam bize önümüzdeki dönem için de aslında umut verici bir rakam olarak görülüyor.

POZİTİF SİNYAL GÖSTERDİ

Stratejist Cüneyt Paksoy: Çok önemli bir dönemin içinden geçiyoruz. Türkiye normalleşme adımlarının başladığı andan itibaren bir ümit gösteriyordu. İkinci veri gerçekleşmesinin global ölçekti en iyi gerçekleşmelerden biri olduğunu görüyorum bu çok önemli. Gelen makro veri seti içerisinde bundan sonraki döneme dair gösterilen pozitif sinyal çok önemli ve kıymetli.

KÜRESEL DÜZEYDE DARALMA

Akademisyen Prof. Dr. Abuzer Pınar: Beklenen şey oldu tabi ki. Küresel düzeyde zaten bir daralma döneminden geçiyoruz. Bütün dünya ekonomilerine baktığımız zaman ABD, Japonya, Fransa, Almanya gibi dünya ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan bu ülkelerde çok ciddi boyutlarda bir küçülme oldu.

Son dakika: 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı! Pandemiyi en az hasarla atlatıyoruz SON DAKİKA: 2. ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI! PANDEMİYİ EN AZ HASARLA ATLATIYORUZ

Son dakika: 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı SON DAKİKA: 2. ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

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