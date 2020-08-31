- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı! Pandemiyi en az hasarla atlatıyoruz
Son dakika haberi... TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını açıklandı. Türkiye ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü. A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, detayları canlı yayında aktardı. .
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.9 daraldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.9 daraldı.
GSYH'yi oluşturan faaliyetlerden;
- tarım yüzde 4.0,
- bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11.0,
- finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27.8,
- gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1.7 büyürken,
- sanayi yüzde 16.5,
- inşaat sektörü yüzde 2.7,
- hizmetler yüzde 25,
- mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16.5,
- kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2.4,
- diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18 daraldı.