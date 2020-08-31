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Son dakika: 2. çeyrek büyüme rakamları açıklandı! Pandemiyi en az hasarla atlatıyoruz

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Giriş: 31.08.2020 10:13
Son dakika haberi... TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ait büyüme rakamlarını açıklandı. Türkiye ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü. A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu, detayları canlı yayında aktardı. .

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.9 daraldı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetlerden;
- tarım yüzde 4.0,
- bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11.0,
- finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27.8,
- gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1.7 büyürken,
- sanayi yüzde 16.5,
- inşaat sektörü yüzde 2.7,
- hizmetler yüzde 25,
- mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16.5,
- kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2.4,
- diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18 daraldı.

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