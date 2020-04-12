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12.04.2020

Son dakika! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği! Peki ne kadar maaş verilecek? Koşullar neler? |Video

Son dakika haberi; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ücretsiz izne çıkarılan işçilere maaş desteği verileceğini açıkladı. Bakan Albayrak'ın açıkladığı ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteğiyle ilgili ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. Peki ücretsiz izne çıkarılanlara ne kadar maaş verilecek? Kimler ücretsiz izin maaşından yararlanabilecek? Koşullar neler? Ödemelerini nereden alacaklar? Kısa çalışma ödeneği nedir? Tüm bu soruların yanıtını Erdem yanıtladı.

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