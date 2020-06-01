Son dakika: Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödenekleri 1 Haziran itibariyle kesilecek mi? |Video

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşların sorularını yanıtladı. Erdem, "Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödenekleri 1 Haziran itibariyle kesilecek mi?" yanıt verdi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşların sorularını yanıtladı. Erdem, "Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödenekleri 1 Haziran itibariyle kesilecek mi?" yanıt verdi.

Erdem, "Bugün açılan iş yerlerinde eğer ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğin yapan arkadaşlar bugün işbaşı yaparsanız bugün ücretsiz izniniz bitecek. Eğer iş yerinizi bugün açılıp üretime başladıysa işveren başvuracak üretim eski haline geldiyse işçinin normal maaşı ödenmeye başlanacak." dedi.