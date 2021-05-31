31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Türkiye ekonomisi yüzde 7 büyüdü! Dünyadan pozitif ayrıştı

Son dakika: Türkiye ekonomisi yüzde 7 büyüdü! Dünyadan pozitif ayrıştı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2021 10:14
Güncelleme:31.05.2021 10:18
Son dakika haberi... TÜİK, Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 oranında büyüme kaydetti. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili ilk değerlendirmeleri yaptı. Doğaner, Türkiye 2021 yılında da pandemiye rağmen tüm sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Türkiye’yi ciddi bir şekilde pozitif ayrıştırıyor. 2020 yılında en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu Türkiye. Çin ve arkasından biz geldik. Diğerlerinin hepsi çok ciddi bir şekilde daraldı." dedi. Tonguç ise, "Böyle giderse yine rekor bir yıla doğru gidiyoruz gibi duruyor" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye ekonomisi yüzde 7 büyüdü!
Türkiye ekonomisi yüzde 7 büyüdü!
Tek karede 6 dev eser
Tek karede 6 dev eser
İşte petrol kuyularının çarpıcı hikayesi
İşte petrol kuyularının çarpıcı hikayesi
Zincir marketler pazar günleri kapalı mı?
Zincir marketler pazar günleri kapalı mı?
Altının gramı 600 lira seviyesini görebilir
"Altının gramı 600 lira seviyesini görebilir"
Dolarda dikkat çeken hareketlilik! Yine hedef ekonomi mi?
Dolarda dikkat çeken hareketlilik! Yine hedef ekonomi mi?
Yeni dönemin ticaret üssü Türkiye olacak
Yeni dönemin ticaret üssü Türkiye olacak
Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması
Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması
Türkiye'nin kuraklık faturası belli oldu
Türkiye'nin kuraklık faturası belli oldu
270 milyon dolarlık sözleşme
270 milyon dolarlık sözleşme
Vergi borçlarına yeni düzenleme
Vergi borçlarına yeni düzenleme
Petrol keşfinden ilk görüntüler
Petrol keşfinden ilk görüntüler
Daha Fazla Video Göster