Son dakika: TOKİ'den duyuru! Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep... |Video

Son dakika haberi; TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde 8 bin 900 konutun daha sahipleri bu hafta belli olacak. 5 ilde kuralar çekilecek. Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuraların bu hafta çekileceğini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 bin 900 konutun daha sahipleri belli olacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında, 35 bin 252 konutun inşa sürecinin devam ettiğini belirtti.

Geri kalan konutların ihale ve proje çalışmalarını yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, "100 bin sosyal konut projemiz kapsamında, bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, 100 bin sosyal konutun temellerini haziran ayı sonunda atmaya başlayacaklarını da açıkladı.