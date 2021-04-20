Son dakika: TOKİ taksit ödemelerinde yüzde 20 indirim!

Son dakika ekonomi haberleri... TOKİ borcu kapatma işlemiyle konutlarına yüzde 20 indirimli ulaşma ve tapusunu adına çıkarma imkanı sağlayan kampanyayı yeniden başlattı. Belli aralıklarla TOKİ katılımcılarına sağlanan bu indirimle ilgili 2021 TOKİ borcu kapatma başvuru sayfası ve bilgileri resmen açıklandı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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