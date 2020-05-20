Son dakika: Swap anlaşması sonrası döviz, altın ve borsada beklenti ne? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ne kadar oldu? |Video

Son dakika haberi... Swap anlaşması sonrası piyasalar nasıl etkilenir? Swap anlaşması sonrası borsada son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Döviz, altın ve borsada beklenti ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika haberi... Swap anlaşması sonrası piyasalar nasıl etkilenir? Swap anlaşması sonrası borsada son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Döviz, altın ve borsada beklenti ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.