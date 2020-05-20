20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Swap anlaşması sonrası döviz, altın ve borsada beklenti ne? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ne kadar oldu? |Video

Son dakika: Swap anlaşması sonrası döviz, altın ve borsada beklenti ne? Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ne kadar oldu? |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2020 12:31
Güncelleme:20.05.2020 12:31
Son dakika haberi... Swap anlaşması sonrası piyasalar nasıl etkilenir? Swap anlaşması sonrası borsada son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Döviz, altın ve borsada beklenti ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika haberi... Swap anlaşması sonrası piyasalar nasıl etkilenir? Swap anlaşması sonrası borsada son durum ne? Altın yükselir mi düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Döviz, altın ve borsada beklenti ne? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Gençlere prim desteği
Gençlere prim desteği
Döviz, altın ve borsada beklenti ne?
Döviz, altın ve borsada beklenti ne?
Swap anlaşması sonrası dolarda düşüş sürecek mi?
Swap anlaşması sonrası dolarda düşüş sürecek mi?
Katar ile swap anlaşması neden önemli?
Katar ile swap anlaşması neden önemli?
BDDK'dan yeni karar!
BDDK'dan yeni karar!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Koşulları yerine getirenler piyasanın hakimi olacak | Video
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Koşulları yerine getirenler piyasanın hakimi olacak | Video
Katar ile yeni swap anlaşması
Katar ile yeni swap anlaşması
Ilısu Barajı'nda tarihi gün
Ilısu Barajı'nda tarihi gün
Ödenen servis ücretleri nasıl alınacak?
Ödenen servis ücretleri nasıl alınacak?
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Gram altında kritik seviye 390 lirayı görürse...
Gram altında kritik seviye 390 lirayı görürse...
'Dolarda tahmin edilemeyecek seviyeler görülebilir'
'Dolarda tahmin edilemeyecek seviyeler görülebilir'
Daha Fazla Video Göster