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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Piyasalar neden hareketlendi? Neden Türk ekonomisi hedefte? Kurdaki dalgalanmanın perde arkasını A Haber'de anlattı

Son dakika: Piyasalar neden hareketlendi? Neden Türk ekonomisi hedefte? Kurdaki dalgalanmanın perde arkasını A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 25.03.2021 11:45
Güncelleme:25.03.2021 11:47
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara "döviz ve altınlarınızı ekonomiye kazandırın" çağrısı ne anlama geliyor? "Battık, bittik,yıkıldık" lobisi neden Türk ekonomisini hedef alıyor? Kurdaki dalgalanmanın perde arkasında ne var? Ekonomist Dr. Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Dalgalanmanın perde arkasını A Haberde anlattı DALGALANMANIN PERDE ARKASINI A HABER'DE ANLATTI
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