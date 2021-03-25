Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara "döviz ve altınlarınızı ekonomiye kazandırın" çağrısı ne anlama geliyor? "Battık, bittik,yıkıldık" lobisi neden Türk ekonomisini hedef alıyor? Kurdaki dalgalanmanın perde arkasında ne var? Ekonomist Dr. Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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