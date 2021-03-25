Son dakika: Piyasalar neden hareketlendi? Neden Türk ekonomisi hedefte? Kurdaki dalgalanmanın perde arkasını A Haber'de anlattı
Kriz tellalları her fırsatta Türkiye ekonomisini hedef alıyor. Peki "battık, bittik,yıkıldık" lobisi neden Türk ekonomisini hedef alıyor? Kurdaki dalgalanmanın perde arkasında ne var? Ekonomist Dr. Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
PİYASALAR NEDEN HAREKETLENDİ?
Baktığımızda tabii ki bu makroekonomik temelleri yansıtmıyor kurdaki bu dalgalanma. Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklama da son derece önemliydi hane halkına tasarruflarını özellikle yastık altındaki altın ve dövizi bankacılık sistemi aracılığıyla değerlendirilmesi açısından son derece önemliydi.
Çünkü bunlar atıl kaynaklar ekonomiye hiçbir katkısı yok. Dolayısıyla buradaki karın son derece önemli olduğunu görüyorum. Çünkü bu atıl para bankacılık sistemi aracılığıyla yatırım istihdama katkı yapması son derece önemli. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik adımların son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
DIŞ ŞOKLARA KARŞI KIRILGAN HALE GETİRİYOR
Atıl bir kaynak. Özellikle hane halkının tasarruflarını dolar cinsinden tutması para politikası etkinliğini de zayıflatan bir unsur. Ülkeyi dış şoklara karşı kırılgan hale getiren bir unsur. Biz bunu geçmiş dönemlerde gördük. Twitter'dan bir mesajla ekonomideki temelleri etkileyebiliyorsunuz.
NEDEN TÜRK EKONOMİSİ HEDEF ALINIYOR?
Temel yanlışlardan bir tanesi ekonomideki fiyat istikrarı ve finansal istikrarı sağlama konusunda Merkez Bankası'nın tek kurum ve buradaki tek aracın da faiz olarak görülmesi. Tabii ki burada Türkiye şu anlamda baktığımızda içeriye dönsün içerdeki sorunlarla uğraşsın dışarıda herhangi bir söz sahibi olmasın işte Doğu Akdeniz diyebilirsiniz, Azerbaycan diyebilirsiniz siyasi anlamda dolayısıyla bizim içe dönük içteki sorunlarla uğraşmamız asıl amaç diye düşünüyorum.
KRİTİK DENGE
Biz şu yanlışı kaçırıyoruz. Evet Merkez Bankası'nın nihai amacı fiyat istikrarıdır. Evet kanunda bu yazıyor ki bu dünyanın her yerinde tartışılmaya başlandı. Sadece fiyat istikrarının sağlanmasının ekonomi açısından önemli olmadığı aynı zamanda da finansal istikrarının ve büyümenin de önemi çıktı. Fiyat istikrarı hedefiyle çelişmemek üzere hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını da destekler desteklemek durumundadır. Dolayısıyla bunun bir denge içerisinde götürülmesi gerekiyor.