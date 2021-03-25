KRİTİK DENGE

Biz şu yanlışı kaçırıyoruz. Evet Merkez Bankası'nın nihai amacı fiyat istikrarıdır. Evet kanunda bu yazıyor ki bu dünyanın her yerinde tartışılmaya başlandı. Sadece fiyat istikrarının sağlanmasının ekonomi açısından önemli olmadığı aynı zamanda da finansal istikrarının ve büyümenin de önemi çıktı. Fiyat istikrarı hedefiyle çelişmemek üzere hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını da destekler desteklemek durumundadır. Dolayısıyla bunun bir denge içerisinde götürülmesi gerekiyor.