07 Aralık 2022, Çarşamba
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SON DAKİKA PETROL HABERLERİ... Cudi ve Gabar'da petrol keşfi! Bulunan petrolün kalitesi ne, değeri ne kadar?
Türkiye'nin en önemli petrol rezervlerinden biri Cudi ve Gabar'da bulundu. Tarihin en büyük kara keşiflerinden kabul edilen Gabar'daki rezerv ne zaman ve nasıl kullanılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergül Yaşar değerlendirdi.