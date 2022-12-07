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SON DAKİKA PETROL HABERLERİ... Cudi ve Gabar'da petrol keşfi! Bulunan petrolün kalitesi ne, değeri ne kadar?

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 13:07
Türkiye'nin en önemli petrol rezervlerinden biri Cudi ve Gabar'da bulundu. Tarihin en büyük kara keşiflerinden kabul edilen Gabar'daki rezerv ne zaman ve nasıl kullanılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergül Yaşar değerlendirdi.
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