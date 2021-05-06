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Son dakika: Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasaların gözü Merkez Bankası’nın faiz toplantısında

A Haber
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Giriş: 06.05.2021 09:47
Güncelleme:06.05.2021 09:53
Son dakika ekonomi haberleri... Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile açıklanacak veriler takip edilecek. TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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