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Son dakika: Merkez Bankası'ndan normalleşme açıklaması

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Giriş: 03.09.2020 20:42
Güncelleme:03.09.2020 20:45
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından, ikinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetin, mayıs ayından bu yana güç kazandığı bildirildi. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu canlı yayında anlattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) internet sitesinde yer alan açıklamada, Merkez Bankasının, iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantıları çerçevesinde, bugün bir video konferans düzenlediği belirtildi.

Toplantıda 200'ün üzerinde katılımcının yer aldığı aktarılan açıklamada, "Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" konulu bir sunum gerçekleştirildiği bildirildi.

İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetin, mayıs ayından bu yana güç kazandığı vurgulanan sunumda, şunlar kaydedildi:

"Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler, talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede ağustos ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir. Son dönemde salgına özgü alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapması beklenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

Video konferansta, sunumun ardından katılımcıların sorularının yanıtlandığı bildirildi.

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