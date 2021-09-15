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Merkez Bankası’ndan döviz adımı! Yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

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Giriş: 15.09.2021 00:35
Güncelleme:15.09.2021 00:36
Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Son dakika haberine göre; Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.

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