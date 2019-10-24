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24.10.2019

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Karar sonrası dolar euro ve altında son durum 24 Ekim Perşembe...

Son dakika haberi... Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde 16.50 olan politika faizini yüzde 14'e indirdi. Para Politikası Kurulu faizi 250 baz puan indirerek yüzde 16.50'den yüzde 14'e düşürdü. Karar sonrası dolar, euro, altın ve borsada son durum nasıl? 24 Ekim Perşembe piyasalarda son durum... Detayları A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayında aktardı.

Merkez Bankası faiz kararının ardından 24 Ekim Perşembe günü dolar, euro, altın ve borda son durum nasıl? CANLI takip...

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