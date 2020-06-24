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Son dakika: Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video
Son dakika haberi... Altın döviz ve borsada beklenti ne? Piyasalar ne durumda? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselişe devam edecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Son dakika haberi... Altın döviz ve borsada beklenti ne? Piyasalar ne durumda? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselişe devam edecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.