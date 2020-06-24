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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Son dakika: Altın döviz ve borsada beklenti ne? Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

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Giriş: 24.06.2020 11:21
Son dakika haberi... Altın döviz ve borsada beklenti ne? Piyasalar ne durumda? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselişe devam edecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika haberi... Altın döviz ve borsada beklenti ne? Piyasalar ne durumda? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselişe devam edecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yanıtladı |Video SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ? ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI İSLAM MEMİŞ YANITLADI |VİDEO

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