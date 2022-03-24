Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu: İlk çeyrekte büyüme güçlü gelecek

Son dakika haberine göre: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısı kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Kavcıoğlu, "Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor" dedi.

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