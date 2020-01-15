Milyonlarca memur ve emeklilerinin zamlı maaşları bugün (15 Ocak 2020 Çarşamba) hesaplara yattı. Peki kim ne kadar maaş alacak? Polis, bekçi, öğretmen,hemşire, ebe, avukat, kaymakam, vali, hakim, başkomiser, komiser ve itfaiye maaşları 2020 yılında zamla birlikte ne kadar oldu? 2020 yılı en düşük memur maaşı ise 3 bin 517 lira (aile yardımı hariç) oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem son dakika gelişmesinin detaylarını hafta için her gün A Haber ekranında Erkan Tan'ın sunumuyla yayınlanan "Sabah Ajansı" programında anlattı. Erdem, SSK emeklilerinin 17-25 Ocak BağKur emeklilerinin ise 25 Ocak tarihinden itibaren zamlı maaşlarının hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Son dakika: Memurların zamlı maaşları bugün (15 Ocak 2020) hesaplarda... | SSK ve Bağ Kur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca memur ve emeklilerinin zamlı maaşları bugün (15 Ocak 2020 Çarşamba) hesaplara yattı. Peki kim ne kadar maaş alacak? Polis, bekçi, öğretmen,hemşire, ebe, avukat, kaymakam, vali, hakim, başkomiser, komiser ve itfaiye maaşları 2020 yılında zamla birlikte ne kadar oldu? 2020 yılı en düşük memur maaşı ise 3 bin 517 lira (aile yardımı hariç) oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem son dakika gelişmesinin detaylarını hafta için her gün A Haber ekranında Erkan Tan'ın sunumuyla yayınlanan "Sabah Ajansı" programında anlattı.

Erdem, SSK emeklilerinin 17-25 Ocak, BağKur emeklilerinin ise 25 Ocak tarihinden itibaren zamlı maaşlarının hesaplara yatırılacağını duyurdu.