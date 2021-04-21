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Son dakika! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Nisan ayı kısa çalışma ödeneği kapsamında mı? Resmen açıklandı
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? sorusu yanıt buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.