Son dakika: İşsizlik rakamları geriliyor!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye'de işsizlik oranı, kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 oldu.

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye'de işsizlik oranı, kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 oldu.