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Son dakika: İşsizlik rakamları geriliyor!

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Giriş: 10.02.2021 10:54
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye'de işsizlik oranı, kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 oldu.

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye'de işsizlik oranı, kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,9 oldu.

Son dakika: İşsizlik rakamları belli oldu SON DAKİKA: İŞSİZLİK RAKAMLARI BELLİ OLDU
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