Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı |Video

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından çiftçiye destek mesajında bulundu. Bakan Albayrak, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız." açıklamasında bulunarak bir video paylaştı.