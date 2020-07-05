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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı |Video

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı |Video

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Giriş: 05.07.2020 12:32
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından çiftçiye destek mesajında bulundu. Bakan Albayrak, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız." açıklamasında bulunarak bir video paylaştı.

Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı
Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı
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