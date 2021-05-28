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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon ve büyüme açıklaması
Son dakika haberi... Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Büyüme oranının yüzde 6 düzeyinde olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadelede maliye politikası para politikasını destekleyecek." dedi. Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.