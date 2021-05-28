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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon ve büyüme açıklaması

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Giriş: 28.05.2021 12:15
Güncelleme:28.05.2021 12:21
Son dakika haberi... Türkiye Bankalar Birliği'nin 64. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Büyüme oranının yüzde 6 düzeyinde olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadelede maliye politikası para politikasını destekleyecek." dedi. Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
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