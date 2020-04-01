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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ücretli öğretmenlere müjde | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen açıklamayı yaptı
Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
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