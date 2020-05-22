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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesaj: KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk |Video

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Giriş: 22.05.2020 14:57
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan "İstikrar Kalkanı" ile ilgili önemli bir mesaj paylaştı.

"KOBİ'LERİMİZE VE TÜM VATANDAŞLARIMIZA KALKAN OLDUK"

Bakan Berat Albayrak "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk." ifadelerini kullandı.

"2023 İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞACAĞIZ"

Öte yandan Albayrak, "Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." açıklamasında bulundu.


Bakan Albayrak Twitter açıklamasında, Türkiye'nin adımlarda gelinen son noktaya ilişkin iki tane de grafik paylaştı.

Bakan Albayrak'tan istikrar kalkanı mesajı
Bakan Albayrak'tan istikrar kalkanı mesajı
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