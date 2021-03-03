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Son dakika: Hangi ürünlerin fiyatı düştü? İşte pazarda fiyatı düşen ürünler
Son dakika haberi... Şubat ayı içinde marketlerde en fazla fiyatı düşen ürünler; patates, patlıcan ve kabak oldu. Peki semt pazarlarında durum nasıl? Sizler için gezdik ve fiyatları araştırdık. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
Şubat ayı içinde marketlerde en fazla fiyatı düşen ürünler; patates, patlıcan ve kabak oldu. Peki semt pazarlarında durum nasıl? Sizler için gezdik ve fiyatları araştırdık. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.