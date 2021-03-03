Son dakika: Hangi ürünlerin fiyatı düştü? İşte pazarda fiyatı düşen ürünler

Son dakika haberi... Şubat ayı içinde marketlerde en fazla fiyatı düşen ürünler; patates, patlıcan ve kabak oldu. Peki semt pazarlarında durum nasıl? Sizler için gezdik ve fiyatları araştırdık. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

Şubat ayı içinde marketlerde en fazla fiyatı düşen ürünler; patates, patlıcan ve kabak oldu. Peki semt pazarlarında durum nasıl? Sizler için gezdik ve fiyatları araştırdık. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.