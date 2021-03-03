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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Hangi ürünlerin fiyatı düştü? İşte pazarda fiyatı düşen ürünler

Son dakika: Hangi ürünlerin fiyatı düştü? İşte pazarda fiyatı düşen ürünler

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Giriş: 03.03.2021 14:58
Güncelleme:03.03.2021 15:59
Son dakika haberi... Şubat ayı içinde marketlerde en fazla fiyatı düşen ürünler; patates, patlıcan ve kabak oldu. Peki semt pazarlarında durum nasıl? Sizler için gezdik ve fiyatları araştırdık. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

Şubat ayı içinde marketlerde en fazla fiyatı düşen ürünler; patates, patlıcan ve kabak oldu. Peki semt pazarlarında durum nasıl? Sizler için gezdik ve fiyatları araştırdık. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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