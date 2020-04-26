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Uzman isimden petrol piyasası için korkutan açıklama: Petrol piyasası bunalımlı geçecek |Video
Koronavirüs (Covid-19) salgını dev petrol şirketlerini uçurumun eşiğine getirdi. Petrol piyasalarındaki bu dalgalanma üreticileri derinden etkilerken birçok enerji devi de değer kaybetti. Petrol Araştırma Şirketi Başkanı Artem Abramov, petrolde yaşanan son durumu A Haber’e anlattı. Abramov, petrol piyasasının bunalımlı geçeceğini belirterek, “Türkiye petrol krizinden etkilenmedi” ifadelerini kullandı.
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