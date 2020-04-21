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ABD'de petrol fiyatları eksiye düştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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PETROL FİYATLARI EKSİYE DÜŞTÜ

Corona virüs (Covid-19'un) merkezi haline dönüşen 'de, talepteki sert düşüşün yanında depolama sorunları nedeniyle Mayıs vadeli fiyatları tarihte ilk kez eksiye düştü. Öte taraftan da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve diğer üreticilerin günde 10 milyon varillik üretik kısıntısını Mayıs ayında uygulamaya başlayacak olmasına karşılık, stoklardaki milyonlarca varillik petrolü eritmek için yeterli bulunmuyor.

üretim bölgelerindeki depolama tesislerinde kapasitelerin dolmasına karşın üretimin devam etmesi üzerine, kısa süre de olsa ABD Batı Teksas hampetrolün varil fiyatı çok kısa süre de olsa "eksi 40 dolar" düzeyini gördükten sonra "eksi 37.63 dolara" toparlandı.

ABD hafif ham petrolünün fiyatları daha sonra sığ işlemlerde toparlanarak varil başına 1.76 dolar düzeyine döndü.

ÜRETİM DEVAM ETTİ

Mayıs vadeli petrol fiyatlarının düşmesine temel neden olarak, Covid-19 salgını nedeniyle petrol talebinin yüzde 30 gibi yüksek oranda düşmesine karşılık üretimin devam etmesi gösteriliyor.

STOKTA MİLYONLARCA VARİLLİK PETROL VAR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve diğer üreticilerin günde 10 milyon varillik üretik kısıntısını Mayıs ayında uygulamaya başlayacak olmasına karşılık, stoklardaki milyonlarca varillik petrolü eritmek için yeterli bulunmuyor.

ABD petrol piyasalarında Mayıs vadelilerde fiyatların rekor düşük düzeylere inmesine karşılık, Haziran vadelilerde fiyatlar 21 dolar üzerinde tutunuyor.

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