SSK emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı |Video

Son dakika haberine göre; SSK emeklilerinin 2020 yılının ilk zam maaşları bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki BağKur emeklilerinin maaşları ne zaman yatırılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları canlı yayında anlattı.