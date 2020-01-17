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17.01.2020
SSK emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı |Video
Son dakika haberine göre; SSK emeklilerinin 2020 yılının ilk zam maaşları bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki BağKur emeklilerinin maaşları ne zaman yatırılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları canlı yayında anlattı.
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