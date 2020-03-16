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Son dakika: Corona virüsü önlemlerinde ikinci aşamaya geçildi!

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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GÜNLÜK HAYATA CORONA VİRÜSÜ AYARI!

Son dakika: İlk olarak 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsü ülkemize de sıçradı. , koronavirüs salgınına karşı en etkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken, hem kamu hem de önlemlerini artırmaya devam ediyor. Koronavirüs önlemlerinde ikinci aşamaya geçildi. İşte yeni önlemler

, koronavirüs salgınına karşı en etkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken, hem kamu hem de önlemlerini artırmaya devam ediyor. Başkan 'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan koronavirüs toplantısının ardından tedbirlerde ikinci aşamaya geçildi. Eylem Takip Grubu kuruldu, 81 ile genelge gönderildi. Hem kamu hem de özel sektörde büyük bölümü bugün itibariyle yaşama geçirilecek olan bazı uygulamalar şöyle:

İŞE ALIMLAR ELEKTRONİK ORTAMDA

Türkiye İş Kurumu aracılıyla kamu işçi alımları elektronik ortamda yapılacak. Özel sektör de sınıf eğitim programları geçici olarak askıya aldı.

YAŞLILARA ZİYARETE ERTELEME

Bakımevleri, huzurevlerinde kalan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmasına müsaade edilmeyecek. Ziyaretler ertelenecek.

HAVALANDIRMA, VARDİYALI SİSTEM, ETKİNLİKLER

Havalandırma sistemleri kontrol edilerek, çalışma ofisleri düzenli olarak havalandırılacak. Personel servisleri temizlenecek. Çalışanı fazla işyeri gerekirse vardiyalı sisteme geçecek.Kamuda olduğu gibi özel sektör de riskli personele izin verilecek. Hem kamu hem özel sektörde toplu etkinlikler ertelendi. Zorunlu toplantılar dijital araçlar kullanılarak uzaktan gerçekleştirilecek.

ATM'LER DEZENFEKTE EDİLECEK

ATM'ler asansör tuşları, kapı kolları, merdiven trabzanları gibi ortak temas noktaları, bilgisayar ve yazıcılar dezenfekte edilecek. Ortak kullanım alanlarında dezenfektan bulundurulacak. Bankacılıkta uzaktan erişim imkânı verilerek evden çalışma senaryoları hazırlanıyor.

KRONİK HASTAYA REÇETESİZ İLAÇ

Kronik hastalar reçeteye ihtiyaç duymadan ilaçlarını alabilecek. Para ile teması olan, gönderi işi yapanlar maske-eldiven takacak. 14 gün rapor alanların işgöremezlik ödeneğini karşılayacak.

Sabah

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