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Son dakika haberi | İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi

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Giriş: 09.11.2020 17:38
Güncelleme:09.11.2020 17:42
Son dakika haberi.. İSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere suya konutta yüzde 25 zam talebi yer aldı. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İSKİ, 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere suya ortalama yüzde 25 zam talep etti.

İSKİ'nin hazırladığı 2021 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre bu yıl 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak belirlendi.

2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise, 0-15 metreküpe kadar olan (Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan (Konut 2. kademe) kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8,45 lira olarak düzenlendi.

İş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife ise 1 Ocak 2020'den itibaren 15,13 lira olarak belirlendi.

Bütçe tasarısında 2021 yılı bütçe giderleri 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak hesaplanırken 2021 bütçe gelirleri tahmini ise 7 milyar 354 milyon 500 bin TL olarak belirtildi.

Teklifin çarşamba günü yapılacak İSKİ Genel Kurulu Toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

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