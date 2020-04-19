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Son dakika haberi... Hükümetten açıklama: 1.000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı |Video
Son dakika haberi... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesi bugün başladı." ifadelerini kullandı.
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