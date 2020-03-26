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26.03.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "taahhüt" mesajı: Takipçisiyiz |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler." dedi.

Vatandaşların koronavirüsünden ekonomik olarak etkilenmesini azaltmak için bankalar bir dizi önlem aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konunun takipçisi olduklarını belirterek konuya ilişkin bir uyarıda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

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