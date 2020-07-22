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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Staj seferberliği başladı

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Giriş: 22.07.2020 11:45
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan staj seferberliğine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile staj seferberligi programımız tam gençlerimize göre" mesajını verdi.

, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan staj seferberliğine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile staj seferberligi programımız tam gençlerimize göre" mesajını verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİNDEN "STAJ SEFERBERLİĞİ"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenler iş birliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferberliği Programı, "www.yetenekkapisi.org" adresinden duyuruldu.

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