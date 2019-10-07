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07.10.2019

Son dakika haberi: Harekat mesajı piyasaları nasıl etkiledi?

Fırat’ın doğusuna operasyon mesajları ve ABD’nin açıklamaları piyasalara nasıl yansıdı? A Para editörü Aylin Cevizci piyasalardaki son durumu aktardı. Olası operasyonun Borsa İstanbul ve Dolar/TL kurunda olumsuz bir etki yaratmadığını aktaran A Para editörü Cevizci, “Güne negatif başlayan Borsa İstanbul günün geri kalanında pozitif seyrini korudu. Şu anda 105 binlere doğru bir hareketlenme var.” dedi.

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