Son dakika haberi: Harekat mesajı piyasaları nasıl etkiledi?

Fırat’ın doğusuna operasyon mesajları ve ABD’nin açıklamaları piyasalara nasıl yansıdı? A Para editörü Aylin Cevizci piyasalardaki son durumu aktardı. Olası operasyonun Borsa İstanbul ve Dolar/TL kurunda olumsuz bir etki yaratmadığını aktaran A Para editörü Cevizci, “Güne negatif başlayan Borsa İstanbul günün geri kalanında pozitif seyrini korudu. Şu anda 105 binlere doğru bir hareketlenme var.” dedi.